Realizarán cortes de calles por reencarpetado y habrá cambios en recorridos de colectivos

El municipio de Bahía Blanca anunció que este martes 16 de junio se realizarán cortes de calles y que por ello habrá cambios en los recorridos de diversas líneas de colectivos.

Desde las 18 y por 24: se interrumpirá Chiclana, entre General Paz y Brandsen, por trabajos de reencarpetado.

Por este corte, diversas líneas modificarán parte de sus recorridos:

521: Ramal CONICET/Bosque Alto, por Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.

520: salida 16hs Bahía Blanca a Cabildo, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

505: Noroeste a Rosendo López, por General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.

507: Perú a Harding Green, por General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.

513: Vieytes a Prov. Unidas, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

514: Maldonado a Coca Cola, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

519: Cerri a Bahía Blanca, por Chiclana, España, Saavedra, Pedro Pico y rec hab.

504: Ing. White a Htal. Penna, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

506: Villa Nocito a Villa Muñiz, por Chiclana, General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.

512: Parque de la Ciudad a 5 de Abril, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

513EX: Parque de Mayo a Harding Green, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

517: Parque de la Ciudad a Espora, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.

Además, desde mañana y por dos semanas, corte en Avenente y San Martín (Ing. White), por tareas en la red cloacal.