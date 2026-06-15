Realizarán cortes de calles por reencarpetado y habrá cambios en recorridos de colectivos
El municipio de Bahía Blanca anunció que este martes 16 de junio se realizarán cortes de calles y que por ello habrá cambios en los recorridos de diversas líneas de colectivos.
Desde las 18 y por 24: se interrumpirá Chiclana, entre General Paz y Brandsen, por trabajos de reencarpetado.
Por este corte, diversas líneas modificarán parte de sus recorridos:
521: Ramal CONICET/Bosque Alto, por Donado, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y recorrido habitual.
520: salida 16hs Bahía Blanca a Cabildo, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
505: Noroeste a Rosendo López, por General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.
507: Perú a Harding Green, por General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.
513: Vieytes a Prov. Unidas, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
514: Maldonado a Coca Cola, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
519: Cerri a Bahía Blanca, por Chiclana, España, Saavedra, Pedro Pico y rec hab.
504: Ing. White a Htal. Penna, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
506: Villa Nocito a Villa Muñiz, por Chiclana, General Paz, Soler, Av. Cerri y rec hab.
512: Parque de la Ciudad a 5 de Abril, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
513EX: Parque de Mayo a Harding Green, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
517: Parque de la Ciudad a Espora, por Chiclana, España, Saavedra, Pueyrredón, Chiclana y rec hab.
Además, desde mañana y por dos semanas, corte en Avenente y San Martín (Ing. White), por tareas en la red cloacal.