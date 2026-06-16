Qué pasará con los combustibles en Argentina tras el acuerdo preliminar entre EEUU e Irán

En el marco del acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán, la petrolera YPF analiza cómo continuará con el acuerdo de precios tras el salto del petróleo por encima de US$ 100 el barril por la extensión de la guerra.

En la empresa creen que, de continuar esta baja global del petróleo, eventualmente podrían salir más rápido del buffer y con precios a la baja en los surtidores. Pero no sería inmediato.

Antes, se mantendrán los valores actuales de los combustibles para recuperar las subas que no se aplicaron durante este tiempo.

“Quizás esto ayude a que podamos salir más rápido del buffer y a la baja. Dependerá de en cuánto se estaciona el precio. No es lo mismo el barril a US$ 80 que a US$ 90. Lo estamos monitoreando día a día. Se van a mantener los precios un tiempo más, pero tal vez, por un plazo más corto”, resaltaron en YPF.

Se espera que el resto de las petroleras se alineen a su postura como referente en la formación de precios por su liderazgo en el mercado, con una posición superior a 55%. (Diario Clarín)