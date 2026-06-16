Vuelve a caer el poder de compra de la jubilación mínima

En junio los jubilados de haber mínimo están percibiendo $ 244.991 menos debido a la falta de actualización del bono de hasta $70.000 y no estar integrado al haber mensual.

De haberse actualizado en la misma proporción que el resto de las jubilaciones, el bono -congelado desde marzo 2024- debería haber sido en junio de este año de $209.994. Es decir, $139.994 más, publica el diario Clarín.

A su vez, el aguinaldo equivale al 50% del mejor haber cobrado en el semestre, es decir, el de junio sin considerar en el cálculo el bono.

Entonces si ese bono actualizado se hubiera integrado al haber corriente, en junio debería haberse calculado para el pago del medio aguinaldo. Son $104.997.

Sumando esos $ 104.997 del medio aguinaldo más los $ 139.994 de la diferencia por la no actualización del bono y no estar integrado al haber arroja un total de $ 244.991 que dejaron de percibir los jubilados que cobran la jubilación mínima.

Por su parte, para los que perciben el haber mínimo más los $70.000, el reajuste de la primera mitad de 2026 es inferior a la inflación, de 15,2%, dado el congelamiento del bono. Ese haber pasó de $ 410.879,59 a $ 473.317,99

Ese porcentaje de suba nominal no compensa la suba promedio de precios del mismo período según la medición del Indec que, según se estima, sería de entre 17% y 18%.

El refuerzo está en el mismo valor nominal desde marzo de 2024, aun cuando la inflación del período comprendido entre ese mes y junio próximo rondaría -según se estima120%.

En tanto, “desde marzo de 2024, el bono compensatorio que recibe el 70% de los jubilados fue congelado en $70.000, licuando mes a mes su capacidad de compra. Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo 2024 y junio 2026 el 200%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 132%.

De haberse actualizado en la misma proporción, el bono debería haber sido en junio de 2026 de $209.994, es decir, el triple de lo actual”, afirmó el Centro de Economía Política. (Diario Clarín)