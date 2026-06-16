SUTEBA convocó a un paro docente de 24 horas

SUTEBA anunció un paro de 24 horas para este jueves 18 de junio, en el marco de una Jornada Nacional de Lucha convocada por sindicatos y seccionales combativas de todo el país.

Según informó la organización, la medida fue resuelta mediante una votación virtual en la que participaron docentes de 30 distritos.

Además del paro, se definió la continuidad de asambleas de escuela y distrito para elaborar mandatos que serán presentados en el Plenario Provincial de Delegados previsto para el 3 de julio en La Matanza.

El gremio también planteó el reclamo de realización de asambleas urgentes por parte de CTERA y SUTEBA para unificar la discusión por el salario y el presupuesto educativo.

En Bahía Blanca, la convocatoria contempla una movilización junto a otros sectores en lucha.

La concentración será este jueves 18 de junio, a las 10, en la Plaza Rivadavia.