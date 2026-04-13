martes, abril 14, 2026
Locales

Realizarán jornadas extraordinarias de vacunación antirrábica por caso positivo de rabia

De La Bahía 915

Ante la confirmación de un caso positivo de rabia en un murciélago que tuvo contacto con animales domésticos y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, la Dirección municipal de Veterinaria y Zoonosis realizará un operativo preventivo en un radio de 200 metros desde el punto de detección.

Se brindará asistencia prioritaria a perros y gatos residentes del área comprendida entre las calles Salta y Primera Junta / Urquiza y Nicaragua.

Serán tres días de vacunación antirrábica gratuita destinadas a perros y gatos del sector, con el objetivo de reforzar la prevención y protección de la salud pública.

Las jornadas se realizarán el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, de 10 a 14 , en dos postas: Arcada del Parque de Mayo y Paseo de las Esculturas (Urquiza y Salta).

Además, continúan las vacunaciones regulares: martes y jueves, de 11 a 15, en el Parque de la Independencia, y de lunes a viernes, de 12 a 13, en todos los móviles de castración.

Se recuerda la importancia de mantener la vacunación de los animales al día.

Ante cualquier duda, comunicarse con el Departamento de Salud y Bienestar Animal, al 4565570, de lunes a viernes, de 8 a 16.

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