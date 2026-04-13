Realizarán jornadas extraordinarias de vacunación antirrábica por caso positivo de rabia

Ante la confirmación de un caso positivo de rabia en un murciélago que tuvo contacto con animales domésticos y siguiendo los protocolos sanitarios correspondientes, la Dirección municipal de Veterinaria y Zoonosis realizará un operativo preventivo en un radio de 200 metros desde el punto de detección.

Se brindará asistencia prioritaria a perros y gatos residentes del área comprendida entre las calles Salta y Primera Junta / Urquiza y Nicaragua.

Serán tres días de vacunación antirrábica gratuita destinadas a perros y gatos del sector, con el objetivo de reforzar la prevención y protección de la salud pública.

Las jornadas se realizarán el miércoles 15, jueves 16 y viernes 17, de 10 a 14 , en dos postas: Arcada del Parque de Mayo y Paseo de las Esculturas (Urquiza y Salta).

Además, continúan las vacunaciones regulares: martes y jueves, de 11 a 15, en el Parque de la Independencia, y de lunes a viernes, de 12 a 13, en todos los móviles de castración.

Se recuerda la importancia de mantener la vacunación de los animales al día.

Ante cualquier duda, comunicarse con el Departamento de Salud y Bienestar Animal, al 4565570, de lunes a viernes, de 8 a 16.