La embajada de Israel donó una ambulancia a Bahía Blanca

Tras el compromiso asumido luego de la inundación del 7 de marzo del 2025 y a fin de optimizar el sistema de salud y atención ante emergencias en el distrito, la embajada de Israel junto a Mashav, la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel hicieron entrega al municipio de Bahía Blanca, de una ambulancia totalmente equipada en un acto desarrollado en dependencias de la dirección comunal de Defensa Civil.

En este marco, el intendente Federico Susbielles recibió formalmente las llaves del embajador del Estado de Israel en Argentina, Eyal Sela.

El jefe comunal agradeció fundamentalmente esta entrega: “Esta ambulancia nos permite recuperar nuestra capacidad operativa; este apoyo es más que importante y la presencia de estas autoridades en la ciudad en momentos difíciles, es algo que nosotros debemos resaltar.”

En tanto, el diplomático aseguró sentirse “honrado de estar presente nuevamente en la ciudad. Hace más de un año, cuando todos vimos el desastre por la inundación en esta ciudad amiga, que alberga una importante comunidad judía, y que tiene buenas relaciones con Israel, decidimos ayudar y apoyar, en ese primer momento, enviando camiones con colchones”.

“Pensamos que no era suficiente; decidimos con Mashav, la Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, entregar esta ambulancia. Vamos a seguir adelante, esto muestra la amistad que tenemos entre ambos pueblos y con la ciudad de Bahía Blanca”, enfatizó Sela.

Participaron de la actividad el secretario de Salud, Federico Bugatti; el director del sistema de emergencias, Maximiliano Boisselier; y el Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra.