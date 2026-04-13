El petróleo sube más de 4% por el bloqueo de EEUU a Irán tras el fracaso de la negociación

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 4% el lunes, mientras el ejército estadounidense iniciaba un bloqueo de los buques que salían de los puertos iraníes y después de que Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

Las amenazas avivaban el temor a más dificultades en el suministro energético, después el fracaso de conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra con Irán.

Los futuros del Brent subieron 4,16 dólares, o un 4,37%, a 99,36 dólares por barril, mientras que los del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 2,51 dólares, o un 2,6%, a 99,08 dólares.