martes, abril 14, 2026
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El petróleo sube más de 4% por el bloqueo de EEUU a Irán tras el fracaso de la negociación

De La Bahía 915

Los precios del petróleo subieron alrededor de un 4% el lunes, mientras el ejército estadounidense iniciaba un bloqueo de los buques que salían de los puertos iraníes y después de que Teherán amenazó con tomar represalias contra los puertos de sus vecinos del golfo Pérsico.

Las amenazas avivaban el temor a más dificultades en el suministro energético, después el fracaso de conversaciones del fin de semana para poner fin a la guerra con Irán.

Los futuros del Brent subieron 4,16 dólares, o un 4,37%, a 99,36 dólares por barril, mientras que los del crudo West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos ganaron 2,51 dólares, o un 2,6%, a 99,08 dólares.

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