Realizarán trabajos en la red de agua en el barrio Pedro Pico

Mañana, martes 12, se realizarán tareas de desempalme de cañerías en el barrio Pedro Pico, en el marco de la obra de recambio de 84 mil metros de cañerías de agua que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) ejecuta en Bahía Blanca.

Los trabajos a cargo de una empresa contratista se ejecutarán sobre calle Berutti en su intersección con Ingeniero Luiggi, Pedro Pico y Misiones y tienen como objetivo desafectar las viejas cañerías para poner en servicio el nuevo tendido de la red de agua.

La intervención generará falta de agua en la zona hasta su finalización.

A partir de lo expuesto, la empresa Absa pidió “preservar agua para cuando se produzca la afectación y durante ese período utilizarla sólo en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio”.