Realizarán trabajos en la red de agua en los barrios Rosendo López y Oasis

La empresa ABSA informó que mañana, miércoles 11, se llevarán adelante trabajos sobre cañerías de agua en calle Rincón en sus intersecciones con Pilcaniyén y Marcos Mora y en Balboa y San José.

Las tareas tienen como objetivo el completamiento de mallas que resultó dañado con la inundación de marzo del año pasado.

Como consecuencia de la intervención estará afectado el suministro de agua en los barrios Oasis y Rosendo López, hasta la finalización de los trabajos.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias realizar las reservas para cuando se produzca la afectación y cuidarlas limitando su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales, hasta su normalización.