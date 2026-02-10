Denuncian a Riquelme por presunta administración fraudulenta en Boca

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, fue denunciado penalmente por un funcionario cercano a la senadora Patricia Bullrich. La noticia se dio a conocer este martes, luego de que Walter Federico Klix, acusara al exjugador ante el Fuero Penal Federal, por administración fraudulenta.

Kilx es Director Nacional de Precursores Químicos del Ministerio de Seguridad de la Nación y socio activo N° 113.265, en el Juzgado Criminal y Correccional N°39 a cargo de Santiago Bignone.

El funcionario del gobierno y socio Xeneize, asegura que puede probar que el presidente de Boca diseño “un esquema mafioso” y “mercado negro”. Esta presunta red “se manipulan y distribuyen entradas”.

Según el mismo Kilx, hay 102 testigos que pueden respaldar su acusación, con chats y videos del tema.

“No se trata de un error aislado, sino de un sistema deliberadamente diseñado de prebendas, clientelismo y corrupción interna”, señala el escrito judicial. En ese esquema, asegura, los trámites se aceleran a cambio de apoyo político o dinero.

Según la denuncia, quienes llevan diez, quince o hasta veinte años aguardando su promoción ven cómo otros socios recién incorporados ascienden de forma exprés. (Ámbito)