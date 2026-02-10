Reforma laboral: el Gobierno nacional confirmó que el proyecto llega al Senado con 28 modificaciones

El proyecto de reforma laboral, bautizado por el Gobierno como de “Modernización laboral”, llega este miércoles al recinto del Senado de la Nación con 28 modificaciones, luego de las negociaciones que el Poder Ejecutivo llevó a cabo con bloques dialoguistas y gobernadores provinciales, según confirmó en conferencia de prensa la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

La propuesta apunta a reformular aspectos centrales del régimen laboral argentino, con foco en la reducción de la litigiosidad, la actualización de créditos laborales, nuevos mecanismos de desvinculación y estímulos para la inversión y el empleo formal.

Uno de los ejes centrales es la redefinición de la “mejor remuneración” para el cálculo indemnizatorio. El texto establece que solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems no mensuales como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones.

Además, se fija que la indemnización será la única reparación por despido sin causa, lo que busca limitar reclamos adicionales.

El proyecto introduce un sistema claro de actualización de créditos laborales basado en el IPC más un 3% anual, con el objetivo de dar previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. (Ámbito)