Santilli dijo que el Senado aprobará la reforma laboral y que van a insistir con Ganancias

En la previa del debate del miércoles en el Senado por la reforma laboral, el ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró confiado en que apruebe el proyecto del Gobierno en el Congreso.

Además, en medio de las negociaciones con gobernadores, el funcionario dijo que insistirá con el artículo que rebaja Ganancias para las empresas en un 3%.

“Tenemos un dictamen aprobado en comisión con muchos votos. Ese es el puntapié inicial. Estoy convencido de que sale la reforma [mañana]. Yo veo a los gobernadores y a los ciudadanos que te plantean lo que Javier Milei viene planteando, ‘queremos generar laburo y tener menos impuestos’. El esfuerzo que ha hecho la sociedad fue muy fuerte”, consideró este martes Santilli.

En diálogo con radio Mitre, el ministro aseguró que en lo que va del mandato libertario, el Gobierno “bajó y eliminó impuestos” pero que “la carga tributaria sigue siendo muy alta” y eso “quita competitividad”. (Diario La Nación)