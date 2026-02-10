Desplazan a veinte policías tras las protestas en Rosario y no descartan sumar otros

El gobierno provincial consideró que las protestas policiales que se desataron en distintos puntos de la provincia, y en Rosario con mayor énfasis entre este lunes por la noche y esta mañana, escalaron a partir de “intereses particulares y sectoriales” que provocaron “acciones violentas y antijurídicas” y pasó a disponibilidad a 20 agentes involucrados, aunque no descartaban sumar otros.

“Esperamos que haga reflexionar al resto del personal policial”, advirtió el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, este martes por la mañana en una conferencia de prensa organizada rápidamente tras las últimas manifestaciones. Confirmó y respaldó a la cúpula policial provincial y local y aseguró que “con esfuerzo” se mantiene el patrullaje en la ciudad.

Cococcioni separó el reclamo legítimo de las fuerzas policiales, que piden por mejoras en sus condiciones de trabajo, de los “intereses particulares” de algunos grupos dentro de la fuerza e incluso expolicías vinculados a delincuentes detenidos, que con “acciones ilícitas y violentas quieren golpear la política de seguridad que es exitosa, le guste a quien le guste”.

“Sobre un reclamo que juzgamos legítimo, atendible casi en su totalidad, entendemos que paulatinamente, con particular énfasis a partir de anoche se fueron montando determinados grupos que empezaron a sumar, a partir de intereses particulares y sectoriales, acciones violentas, antijurídicas; y además empezaron a instigar al personal policial en forma directa. Pero también sembrando fake news a través de redes sociales”, señaló el ministro que puntualizó dos hechos: el intento de bloqueo a los móviles que salían de Jefatura para el patrullaje; y directamente el abandono de funciones por parte de algunos policías.

Dijo que ya hay 20 agentes identificados que serán pasados a disponibilidad, pero que investigan la participación de otros. Sobre este punto, aclaró que quienes se manifestaron pacíficamente sin resentir el servicio no serán sancionados. Por otro lado, advirtió que algunos de los involucrados tienen vínculos con delincuentes condenados y detenidos y que algunos son expolicías “que no se resignan que han perdido la posición de privilegio y poder que ostentaban en otro momento”. Le pidió al Ministerio Público de la Acusación (MPA) que investigue posibles ilícitos penales.

“No lo vamos a dejar pasar. Usar a la institución policial y a sus funcionarios para directamente minar la política de seguridad que tanto trabajo nos costó poner en orden es cruzar una línea que no vamos a dejar cruzar ni consentir”, advirtió.

Consultado sobre la conducción de la fuerza, Cococcioni aseguró que “no es momento” de hacer cambios en la cúpula policial; por el contrario, respaldó el accionar de los jefes, especialmente de Luis Maldonado, al frente de todo el cuerpo provincial, quien este lunes por la noche, por orden suya, “fue en persona (a la Jefatura rosarina) a evitar que un grupo de manifestantes se acerque y bloquee el portón”.

“Hoy el patrullaje se está sosteniendo no con normalidad, con esfuerzo. Pero se está soteniendo”, aseguró el ministro que reconoció que las protestas “si bien no han afectado sustancialmente la seguridad, que no menos de 20 unidades de patrullaje urbano abandonen su servicio en plena jornada eleva los niveles de riesgo”. “Y me atrevería a decir que les acarrea responsabilidad penal si llegara a ocurrir un delito que no pudo ser evitado por culpa de esa acción de incumpliento de sus deberes funcionales”, añadió.

Y destacó a los policías que “mientras algunos abandonaban a los rosarinos a su suerte, hacían secuestros de armas de fuego, detenciones… policías que estuvieron poniendo su mejor esfuerzo reealizando el servicio a la perfección”. “Tiene que haber una diferencia para el que cumple y el que no cumple”, definió.

“Nosotros estamos dispuestos a dialogar todo, pero no estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública de todos los habitantes. Todo lo otro es charlable, pero estas acciones ilícitas y violentas quieren golpear la política de seguridad que es exitosa, le guste a quien le guste. Ésta es la política que en conjunto con el gobierno nacional está bajando el delito y está bajando la violencia en Rosario y en toda la provincia de Santa Fe”, aseguró. (Rosario 3)