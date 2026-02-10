Aprehenden a un joven tras resistirse a un control policial

Personal del Comando de Patrullas aprehendió a un joven durante un operativo de prevención realizado en la vía pública.

El hecho ocurrió cuando los efectivos observaron al acusado en Fragata Sarmiento y Guardia Vieja.

Al intentar identificarlo y solicitarle que se colocara contra el móvil policial, el individuo descartó algunos elementos, intentó retirarse del lugar y empujó a uno de los efectivos, motivo por el cual se procedió a su aprehensión.

El acusado fue identificado como Agustín Emanuel Cao, de 28 años, imputado por los delitos de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Tras un rastrillaje en el lugar, el personal policial logró hallar una réplica de arma de fuego tipo pistola y una bicicleta, elementos que fueron secuestrados de manera preventiva.