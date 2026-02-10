Prohíben uso y comercialización de una lavandina por falta de registro

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto “Agua Lavandina Común” de la Compañía de Poliproductos Baigó S.A. debido a la falta de registro ante ese organismo.

La firma no solo no registró el producto, sino que también no pudo justificar el destino de 60 unidades faltantes.

Además, se inicia un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por incumplimientos legales, lo que refuerza la responsabilidad en la regulación de productos de higiene y sanitarios en Argentina.