martes, febrero 10, 2026
Nacionales

Prohíben uso y comercialización de una lavandina por falta de registro

De La Bahía Noticias

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohíbe el uso, comercialización y distribución de todos los lotes del producto “Agua Lavandina Común” de la Compañía de Poliproductos Baigó S.A. debido a la falta de registro ante ese organismo.

La firma no solo no registró el producto, sino que también no pudo justificar el destino de 60 unidades faltantes.

Además, se inicia un sumario sanitario contra la empresa y su director técnico por incumplimientos legales, lo que refuerza la responsabilidad en la regulación de productos de higiene y sanitarios en Argentina.

Comentarios

You May Also Like

Fernández se reúne con el gabinete federal y el miércoles con gobernadores del norte

Debora Pedreira

Un intendente envió un proyecto para bajarse 25% el sueldo

De La Bahía Noticias

Chile cancela precaución por tsunami en el extremo sur del país tras sismo

De La Bahía Noticias