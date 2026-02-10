Allanamiento en una causa por amenazas

La Policía realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas, desobediencia y resistencia a la autoridad, iniciada tras la aprehensión de Juan José Bustamante (46), ocurrida el 8 de febrero pasado.

Según se informó, el imputado fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego a su expareja, hecho que motivó la intervención judicial.

Como resultado de la investigación, se procedió a dar cumplimiento a una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3, con intervención de la fiscalía Nº 15, en el domicilio del acusado, ubicado en Nicolás Pírez N.º 660.

Durante el operativo se logró el secuestro de un revólver calibre .22 largo y una réplica casera de una escopeta de doble caño, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Asimismo, se informó que Bustamante continúa aprehendido y que posee numerosos antecedentes penales.