martes, febrero 10, 2026
Policiales

Allanamiento en una causa por amenazas

De La Bahía Noticias

La Policía realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas, desobediencia y resistencia a la autoridad, iniciada tras la aprehensión de Juan José Bustamante (46), ocurrida el 8 de febrero pasado.

Según se informó, el imputado fue detenido luego de amenazar con un arma de fuego a su expareja, hecho que motivó la intervención judicial.

Como resultado de la investigación, se procedió a dar cumplimiento a una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías Nº 3, con intervención de la fiscalía Nº 15, en el domicilio del acusado, ubicado en Nicolás Pírez N.º 660.

Durante el operativo se logró el secuestro de un revólver calibre .22 largo y una réplica casera de una escopeta de doble caño, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Asimismo, se informó que Bustamante continúa aprehendido y que posee numerosos antecedentes penales.

Comentarios

You May Also Like

El 911 vuelve a Bahía Blanca: “Permitirá respuestas más rápida”, dijo el intendente

De La Bahía Noticias

Apareció el adolescente de 14 años que se ausentó de su domicilio

De La Bahía 915

La defensa de Nahir Galarza apeló ante la Cámara la prisión preventiva

De La Bahía Noticias