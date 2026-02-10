Hallaron una persona ahogada en un arroyo bahiense

Una persona adulta mayor fue hallada ahogada en el arroyo Napostá Grande, confirmaron fuentes oficiales.

Según se detalló, personal de la comisaría Primera tomó conocimiento a las 06:40 sobre una persona desaparecida del Hogar “La Querencia”, ubicado en Ramón y Cajal 5343.

La directora del lugar, Marina Prado, informó que faltaba una residente de 80 años, quien fue vista por última vez durmiendo cerca de las 02:30.

Tras un relevamiento en las inmediaciones, se encontró el cuerpo de la víctima a una distancia aproximada de 400 metros, en el arroyo Napostá Grande.

El cuerpo estaba boca abajo, vestida solo con ropa interior, y se observó que llevaba puesto un zapato, mientras que el otro fue hallado en el borde superior del río.