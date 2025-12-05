Se realizó la apertura de sobres para la reconstrucción del canal Maldonado

Se realizó la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública N° 50/2025 para la Reconstrucción del canal Maldonado – Etapa II, una obra estratégica para el futuro de Bahía Blanca.

El acto contó con la presencia del intendente Federico Susbielles y del subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez.

“Es un día muy importante para Bahía Blanca. Estamos felices de haber participado de la apertura de ofertas de una licitación muy importante para el futuro de la ciudad”, expresó el jefe comunal tras el acto realizado en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense.

Once firmas presentaron propuestas, todas con montos inferiores al presupuesto oficial, fijado en $35.619.642.747,54.

Entre lo oferentes se encuentran Vial Agro, TPS Constructora, Briales, Ecodyma, Marcalba, Fontana Nicastro, y distintas uniones transitorias conformadas por empresas como Coince, Tecma, Laveco, Construmex, Marin Construcciones, Beton, Riva y Centro Construcciones, entre otras.

Las propuestas económicas se ubicaron dentro de un rango competitivo, todas por debajo del monto de referencia, lo que refuerza la solidez del proceso y permitirá avanzar ahora a la instancia de evaluación técnica y administrativa.

Susbielles destacó que la obra representa “un salto fundamental para la infraestructura de la ciudad. Se va a triplicar su capacidad de carga a través de una intervención moderna, con una visión ambiental y ecológica muy importante, que va a empezar a unir el sector”.

Sobre la etapa II, agregó: “Esta etapa implica 2.400 metros desde la desembocadura hasta calle Don Bosco y se proyecta un nuevo puente sobre calle Pacífico”.

La Etapa II del proyecto —aprobada por el Consejo Asesor del Plan Hidráulico— contempla un nuevo puente sobre calle Pacífico, un canal trapecial de más de 2 km, un canal excavado de 390 metros, con una base de 42 metros, una nueva desembocadura, sumideros a lo largo de todo el canal, caños de empalme y tratamiento estabilizado en las calles paralelas.

La intervención aumentará la capacidad de evacuación del canal, que pasará de 19 a 26 metros de borde superior, y de 300 m³/seg a 900 m³/seg.

El fondo se ampliará de 12 a 21 metros, manteniendo una profundidad uniforme de 3,60 metros y con taludes laterales de mayor pendiente.

Cabe mencionar que el plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos.

“Estamos muy conformes y agradecidos con el gobernador Axel Kicillof, el ministro Katopodis y el subsecretario Néstor Álvarez por este gran paso adelante para Bahía Blanca”, expresó Susbielles, remarcando la importancia de esta inversión provincial de más de $35.000 millones destinada a reducir el riesgo hídrico y fortalecer la resiliencia urbana.

Con la apertura de ofertas finalizada, la Provincia inicia ahora el proceso de evaluación para adjudicar la obra y dar inicio a una etapa fundamental del plan de reconstrucción hidráulica que la ciudad necesita.

