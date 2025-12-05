Reprogramación: todo listo para la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri

Este sábado 6 y domingo 7, se llevará a cabo la 12° edición de Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri, encuentro organizado por entidades intermedias de la localidad, junto al Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

Con entrada libre y gratuita, será de 9 a 23 en el predio del Club Cerri (Gurruchaga 901), en el barrio Cuatreros.

Como es costumbre, el programa incluirá un gran asado popular —con vaquillonas, costillares y chorizos—, feria de emprendedores, juegos y música en vivo con la presentación de Asuntos Pendientes, Lo Luiggi, Jaguar, Maxi Banegas, Materia Gris, Nes Campano y otras expresiones artísticas de la región.

Además, el Pericón Nacional a cargo de la agrupación folklórica Rumel Mulelú, será el domingo al mediodía, previo al tradicional corte de las vaquillonas.

El estacionamiento en el predio es libre y gratuito.

La Dirección de Turismo también estará presente con la llegada del Bus Turístico, que saldrá el domingo desde la ciudad con un recorrido por el histórico frigorífico CAP, la Lanera Argentina y el Museo Fortín Cuatreros antes de arribar al predio.

