Murió una mujer de Bahía Blanca en un siniestro vial en la ruta 76

Una mujer de 74 años, oriunda de Bahía Blanca, falleció este viernes en un siniestro vial que se produjo en cercanías de la rotonda entre La Madrid y Laprida.

El hecho se registró en la ruta 76, a unos 4 kilómetros del cruce con la ruta provincial 51.

En tanto, un hombre de 77 años que también viajaba en el rodado fue internado en el Hospital “Dr. Mariano Etchegaray”, aunque su estado de salud sería bueno, publicó FM Estilo 92.7.

Aún se desconoce la mecánica, en el siniestro intervino un solo vehículo.

