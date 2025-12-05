Una policía asistió a una beba que se ahogaba y logró reanimarla

Un momento de tensión se vivió este jueves cuando una oficial del 911 fue comisionada en una vivienda ubicada en Fortinero 360, donde se había reportado que una bebé de dos meses se encontraba ahogada y sin reacción.

Al llegar al lugar, la agente Analía Tolosa se entrevistó con la madre, Jenifer Pauletti (24), quien relató que minutos antes había amamantado a su hija Aixa, momento en el que la pequeña comenzó a ahogarse y dejó de reaccionar.

Ante la emergencia, la oficial tomó en brazos a la beba y comenzó maniobras de estimulación para desobstruir la vía aérea.

Las acciones fueron efectivas: la niña abrió los ojos y retomó la respiración, recuperando sus signos vitales.

Tanto la madre como la bebé fueron trasladadas rápidamente al Hospital Municipal en el auto particular de un vecino para recibir atención médica y continuar con las evaluaciones correspondientes.

