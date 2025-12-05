Promoción de Ascenso en el Fútbol Femenino: todo listo para el duelo decisivo del fin de semana

La Liga del Sur confirmó la programación oficial de la Promoción por el Ascenso en el fútbol femenino y todas las miradas están puestas en el partido que se disputará el 7 de diciembre, a las 17.

En esta instancia clave, SPIQPYA buscará defender su lugar en la Primera División, mientras que Sporting intentará forzar un desempate que mantenga vivas sus aspiraciones de ascender.

Según lo dispuesto por la organización, en caso de igualdad durante los 90 minutos reglamentarios, el ganador se definirá mediante tiros penales.

