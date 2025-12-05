Anuncian cortes de luz en tres sectores de Bahía Blanca

La empresa EDES anunció cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante de las calles Zapiola, Perú, Mitre, Córdoba.

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante de las calles Yrigoyen, Dorrego, Brandsen, San Martín.

– de 9 a 15 en el cuadrante de las calles Necochea, Baigorria, Juan Manuel de Rosas, San Lorenzo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.