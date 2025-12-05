viernes, diciembre 5, 2025
Anuncian cortes de luz en tres sectores de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció cortes de energía en algunos sectores de Bahía Blanca.

Las interrupciones serán:

– de 8 a 10 en el cuadrante de las calles Zapiola, Perú, Mitre, Córdoba.

– de 8:30 a 10:30 en el cuadrante de las calles Yrigoyen, Dorrego, Brandsen, San Martín.

– de 9 a 15 en el cuadrante de las calles Necochea, Baigorria, Juan Manuel de Rosas, San Lorenzo.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

