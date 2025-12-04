Siguen los trabajos de mantenimiento en el puente Bailey de la ruta 3

Vialidad Nacional informó que continúan los trabajos de mantenimiento en el puente Bailey, ubicado en el kilómetro 692 de la ruta Nº3, sobre el canal Maldonado.

Por ese motivo, se mantiene un corte parcial de tránsito en el sentido descendente, es decir, desde El Cholo hacia la avenida Colón.

En tanto, en sentido contrario, la circulación desde avenida Colón hacia El Cholo permanece habilitada.

No se precisó el tiempo que demandarán las tareas.

Desde el organismo recomiendan transitar con precaución y respetar la señalización en la zona de obra.

