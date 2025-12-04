Organizan una charla sobre “Cómo acompañar a un familiar con demencia en las fiestas y vacaciones”

Este jueves 12 de diciembre, a las 18, se realizará una nueva disertación del ciclo organizado por A.L.M.A. Bahía Blanca.

La médica especialista en geriatría y gerontología, Sofía Lemos, brindará la charla “Cómo acompañar a un familiar con demencia en las fiestas y vacaciones”.

La actividad será presencial, gratuita y con cupo limitado, en San Martín 724.

La inscripción previa se realiza a través de las redes sociales de ALMA Bahía Blanca.

