Organizan una charla sobre “Cómo acompañar a un familiar con demencia en las fiestas y vacaciones”

De La Bahía Noticias

Este jueves 12 de diciembre, a las 18, se realizará una nueva disertación del ciclo organizado por A.L.M.A. Bahía Blanca.

La médica especialista en geriatría y gerontología, Sofía Lemos, brindará la charla “Cómo acompañar a un familiar con demencia en las fiestas y vacaciones”.

La actividad será presencial, gratuita y con cupo limitado, en San Martín 724.

La inscripción previa se realiza a través de las redes sociales de ALMA Bahía Blanca.

Visita guiada y en bici en la Noche de los Museos: cómo anotarse

El Parque de Mayo será sede del Campeonato de BMX Freestyle

Torneo Federal: triunfo de la Liga del Sur ante Tres Arroyos para seguir en lo más alto

