Bordoni integrará el directorio del Banco Provincia y su hija asumirá como intendenta en Tornquist

El intendente de Tornquist, Sergio Bordoni, integrará el directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

El jefe comunal en uso de licencia fue confirmado en la sesión de esta madrugada del Senado de la provincia, que dio a conocer la nueva composición.

De esta manera, Estefanía Bordoni, hija del intendente y primera concejala electa en 2023, asumirá como jefa comunal de Tornquist hasta diciembre de 2027.

Al respecto, el concejal bahiense de Juntos, Adrián Jouglard, señaló que el ascenso social en la política está demostrado con Bordoni”, que “entró a la política siendo cajero del Banco Provincia, se va siendo director”.

