Confirman los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor de la Liga del Sur

La Liga del Sur dio a conocer las designaciones arbitrales para las Finales Extra que se disputarán este fin de semana en el fútbol mayor.

Los encuentros definirán situaciones clave tanto en la Primera División A como en la Primera División B.

El enfrentamiento entre Huracán y Liniers tendrá como juez principal a Pablo Leguizamón.

En la B, el árbitro designado para dirigir Tiro Federal y La Armonía es Leopoldo Gorosito.

