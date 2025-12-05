Vuelve la nocturna a Monte Hermoso, una de las carreras más esperadas

Monte Hermoso vuelve a presentar la carrera nocturna, uno de los eventos deportivos más convocantes de la temporada.

Será el sábado 13 de diciembre, desde las 20.30, con salida y llegada en el Centro de Convenciones, en Faro Recalada y Pedro de Mendoza.

Habrá dos modalidades: 10 kilómetros de running y 5 kilómetros de running y caminata.

Las inscripciones ya están disponibles en bahiacorre.com.ar y las consultas pueden hacerse al 2921-407088.

