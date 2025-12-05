Cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante el 8 de Diciembre, próximo feriado nacional
El próximo lunes 8 de diciembre, feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María, los servicios en la ciudad tendrán un funcionamiento especial.
Los colectivos circularán con horarios y frecuencias de día domingo, mientras que la recolección de residuos se prestará con normalidad.
El sistema de estacionamiento medido y pago no se cobrará durante la jornada, aunque deberán respetarse las zonas no permitidas para estacionar.
En el Hospital Municipal, los consultorios de guardia de clínica médica y pediatría atenderán de 8 a 18, en tanto que el servicio de emergencias funcionará las 24 horas.
El cementerio permanecerá abierto de 8 a 17 para visitas, con la administración atendiendo de 7 a 12 y ambos accesos habilitados.
Por último, las oficinas municipales permanecerán cerradas debido al feriado.
