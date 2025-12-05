Allanaron la cárcel de Saavedra, el Penal de Bahía Blanca y una casa por una extorsión con fotos íntimas

El Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó un allanamiento a las cárceles de Saavedra y de Bahía Blanca y un domicilio ubicado en Güiraldes al 2600 por estar vinculados con una extorsión con fotos íntimas.

La causa se inició el 11 de noviembre pasado cuando un hombre denunció que una mujer, con quien se había contactado a través de Facebook y con quien había intercambiado fotos de índole sexual, le pidió varias transferencias amenazándolo con que lo iba a “escrachar”.

En ese contexto, la víctima realizó diversos envíos de dinero a la mujer que más tarde ella transfería a las cuentas de las tres personas que se encontraban privadas de la libertad.

A uno de los investigados le envió un total de 295.275 pesos, a otro 283.000 y al tercero 192.901 pesos, en diversas transferencias efectuadas a cada uno de ellos.

Personal de la División de Cibercrimen de la Policía Región Interior Sur tuvo a su cargo los procedimientos con el objetivo de secuestrar los teléfonos celulares de las personas involucradas y todo elemento tecnológico que pudieran ser de utilidad para continuar con la investigación.

