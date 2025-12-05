viernes, diciembre 5, 2025
Corte de energía en un sector de Bahía por arreglos en una subestación afectada por un incendio

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que hasta las 18 se verá afectado el normal suministro eléctrico en el cuadrante comprendido por las calles Belgrano, Corrientes, Avenida Cerri y Soler.

Los trabajos en cuestión se dan en el marco de arreglos que realizan en la subestación de calle General Paz afectada por un incendio a principios de este mes.

