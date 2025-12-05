Corte de energía en un sector de Bahía por arreglos en una subestación afectada por un incendio

La empresa EDES anunció que hasta las 18 se verá afectado el normal suministro eléctrico en el cuadrante comprendido por las calles Belgrano, Corrientes, Avenida Cerri y Soler.

Los trabajos en cuestión se dan en el marco de arreglos que realizan en la subestación de calle General Paz afectada por un incendio a principios de este mes.

MÁS INFORMACIÓN: Allanaron la cárcel de Saavedra, el Penal de Bahía Blanca y una casa por una extorsión con fotos íntimas

Cómo funcionarán los servicios en Bahía Blanca durante el 8 de Diciembre, próximo feriado nacional

Vuelve la nocturna a Monte Hermoso, una de las carreras más esperadas