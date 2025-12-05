Una camioneta que venía hacia Bahía Blanca volcó en la ruta 22

Una camioneta que viajaba hacia Bahía Blanca volcó este viernes en la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1039, entre las localidades de Chimpay y Coronel Belisle.

El hecho fue protagonizado por una Toyota Hilux con su acoplado, ambos cargados de cubiertas usadas, que había salido de Chelforó.

Según información de la Policía, el conductor de 28 años de edad y con domicilio en Chelforó perdió el control del rodado y la inestabilidad del carro provocó el vuelco de ambos.

La camioneta, el carro y las cubiertas cortaron gran parte de la ruta y el tránsito por el lugar se vio dificultado – incluso por momentos hubo que interrumpir totalmente la circulación – hasta que se pudo despejar y limpiar la ruta.

Los dos ocupantes solo sufrieron lesiones leves.

MÁS INFORMACIÓN: Murió una mujer de Bahía Blanca en un siniestro vial en la ruta 76

Reprogramación: todo listo para la Fiesta Provincial de la Historia de la Carne en General Cerri

Allanaron la cárcel de Saavedra, el Penal de Bahía Blanca y una casa por una extorsión con fotos íntimas