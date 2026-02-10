Demoran a un joven que tiene diversos antecedentes policiales

Un joven de 30 años fue demorado por ingresar a un domicilio y sustraer una cama paraguaya.

Fuentes oficiales señalaron que Nicolás Axel Schell escaló el frente del domicilio de Ramón y Cajal 1186, propiedad de Luis Marcelo Servarolo (63), saltó un balcón y robó una cama paraguaya.

Al momento de ser demorado, el acusado llevaba una mochila y un alargue de ocho metros, cuya propiedad no pudo justificar.

Luego, Schell, que tiene muchos antecedentes policiales, fue trasladado a la comisaría Primera.