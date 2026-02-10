Horas de tensión: policías de Santa Fe se acuartelaron para reclamar un aumento salarial

Policías de Santa Fe llevaron adelante una nueva protesta salarial junto a sus familiares, se enfrentaron con otros agentes y se acuartelaron.

Los reclamos comenzaron durante la madrugada de este martes frente a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí, los efectivos de la fuerza que patrullaban la ciudad decidieron sumarse a las manifestaciones que estaban realizando sus allegados.

Los mismos solicitaban mejoras en los sueldos y condiciones laborales. La medida de fuerza se replicó en la capital provincial, en donde los patrulleros rodearon la Casa de Gobierno.

Sin embargo, en Rosario la situación se descontroló con el correr de las horas. En medio de las protestas, se ordenó el avance de la fuerza contra los manifestantes. De esta manera, los propios agentes terminaron enfrentándose con sus compañeros.

A causa de ello, el grupo que reclamaba comenzó a hacer sonar las sirenas de patrulleros y motos y se produjo un acuartelamiento que incluyó el corte de las calles.

​La movilización original, que exigía una recomposición salarial urgente derivó en la violenta secuencia que quedó registrada por los celulares de varios testigos.

Los reclamos continuaron en el resto de la provincia y hay tensión ante la posibilidad de que el conflicto continúe. Ante esta situación, las protestas también incluyeron la solicitud del cese de las sanciones administrativas contra quienes participaron de la movilización inicial. (TN)