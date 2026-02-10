ABSA realiza trabajos sobre la red de agua en Bahía Blanca

La empresa ABSA informa que hoy se realizarán tareas en el servicio de agua en un sector de la ciudad de Bahía Blanca.

En el marco del recambio de cañerías DIPAC, se llevarán adelante tareas de empalmes y desempalmes los días martes 10 y jueves 12, que afectarán el suministro en el cuadrante comprendido por las calles Vieytes, Sixto Laspiur, Holdich y Colón.

Asimismo, el miércoles 11, se desarrollarán trabajos en la intersección de Pasteur y Yapeyú, lo que podrá generar baja presión de agua en Barrio Patagonia.

Por esta razón, se solicita cuidar el agua de red disponible en los sectores mencionados, y reservar su uso para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales.