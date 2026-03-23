Realizarán tres jornadas de prevención del cáncer de colon

En el marco del Día de la Lucha contra el Cáncer de Colon, que tiene lugar cada 31 de marzo, la plaza Rivadavia será sede durante tres días de jornadas de prevención y concientización.

El miércoles 25, jueves 26 y viernes 27, de 9 a 13, habrá entrega de folletería y a través de un dispositivo lúdico y recreativo se brindará información.

CÁNCER DE COLON

Se trata del segundo cáncer más frecuente en la Argentina que se presenta tanto en hombres como en mujeres.

Puede crecer durante años sin síntomas pero detectado a tiempo, puede ser curado. Los controles deben realizarse desde los 45 años (antes si hay antecedentes).

La colonoscopía es el único estudio que detecta lesiones pretumorales, permite tratarlas en el mismo procedimiento; reduce significativamente la mortalidad; es segura, rápida y ambulatoria.

Una vida saludable favorece la prevención de enfermedades. Por eso, se recomienda siempre:

– Mantener un peso saludable

– Realizar actividad física diariamente

– Reducir el estrés

– Realizarse controles de salud anualmente

– Evitar alimentos poco saludables