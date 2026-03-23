Caso $LIBRA: diputados buscan interpelar al jefe de Gabinete

El diputado nacional Nicolas Massot explicó por qué los legisladores buscan interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de las nuevas revelaciones del caso $LIBRA.

“Todo ha sido tan explícito que ante la inacción o demora casi inactiva de la Justicia, entendemos que no hay otro ámbito más propicio que la interpelación en el Congreso”, indicó Massot en Radio Rivadavia.

Respecto a las responsabilidades del presidente en el caso, el diputado marcó: “Más allá de que resta probar si Javier Milei o su hermana recibieron dinero, Milei compartió un tuit para beneficiar a un exempleado suyo”. (Diario Clarín)