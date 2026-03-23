En Mar del Plata señalan que “Kimberley se sacó la lotería” frente a Villa Mitre

El diario La Capital de Mar del Plata destacó que “Kimberley se sacó la lotería” ante Villa Mitre por el Torneo Federal 2026 y especificó que “el equipo marplatense fue superado, pero venció 1 a 0 a Villa Mitre”.

La crónica completa escrita por Sebastián Arana:

“Kimberley acertó un contraataque en el final del partido y en su debut en el Torneo Federal 2026 se impuso 1-0 a un Villa Mitre de Bahía Blanca que lo había superado durante gran parte del partido.

“El equipo bahiense no puede superar una especie de maldición. En ninguna de sus visitas a Kimberley logró marcar un gol. Y esta vez dispuso de varias oportunidades.

“Lo mejor del equipo de Mignini fue el arranque. Pese a sufrir un susto a los 2′ (mano a mano definido alto por Enzo González), presionó bien, apretó a Villa Mitre contra su arco y Mazza realizó una gran tapada ante Russo.

“Pero fue apenas un cuarto de hora. Después perdió la pelota y paulatinamente se convirtió en un equipo largo, superado en la mayoría de las pelotas divididas.

“Villa Mitre, a partir de entonces, pasó a dominar y por momentos lo hizo con claridad. Se impuso en todos los sectores de la cancha, complicó con Monti y Mujica por los laterales, tuvo claridad en Enzo González y presencia en el área con Tarasco. Y en los últimos cinco minutos de la etapa Báez se exigió tres veces para tapar a Monti, ante un taquito de Fernández y en un zurdazo cruzado de Tarasco.

“La superioridad de los bahienses, menos manifiesta que en la parte final del primer tiempo, continuó en el complemento. Con llegadas más esporádicas, Villa Mitre siempre fue más peligroso y estuvo cerca de ponerse 1-0 con un violento remate alto del lateral Silva -el mejor jugador de campo del partido-, con un tiro en el palo de Enzo González y en dos cabezazos desviados de Tarasco y Mujica.

“Kimberley sufrió durante toda la tarde. Apenas estuvo cerca con un cabezazo desviado de Masino en una jugada de pelota parada ejecutada por Ullúa. Por lo demás, ni se acercó hasta el arco de Mazza. Y cada vez que la pelota salía de la cancha se tomaba su tiempo para ponerla en juego. Daba por bueno el empate bastante antes del final.

“Sin embargo, el fútbol es hermoso porque no tiene lógica alguna. Con Villa Mitre plantado en campo rival, a los 36′ Russo, solito, se gestó una contra letal. Tiró un balón largo por el costado del defensor que intentó anticiparlo y lo fue a buscar por el otro, lo dominó y sacó un centro perfecto. El ingresado Rodrigo Ríos lo controló con el pecho y cuando le salió Mazza lo superó con un exacto toque alto para marcar el 1-0. Golpe en frío y golazo.

“En definitiva, victoria para Kimberley. Porque Villa Mitre tuvo una más con un remate de Tunessi y lo salvó Masino en la línea. No fue la tarde de los bahienses. Los vientos de la fortuna soplaron en favor de los de Mariano Mignini.”