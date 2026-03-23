“Olimpo fue el único que intentó y con poco logró una merecida victoria”

El diario La Capital de Mar del Plata calificó como “flojo” el partido que hizo Alvarado frente a Olimpo y señaló que el aurinegro “fue el único que intentó y con poco logró una merecida victoria”.

“Alvarado no mostró sus cartas ofensivas, se limitó a defender con éxito durante 67 minutos, pero recibió dos goles en tres minutos y cayó con justicia en Bahía Blanca”, señaló el matutino.

“Olimpo, que asumió una postura más acorde a su mote de candidato, lo derrotó 2 a 0 en la jornada inicial de la Zona 4 del Torneo Federal de fútbol”, amplió.

⚽️ Parte del relato de los goles de @tinchoferreyraa y Diego #Ramírez en el triunfo de @Olimpo_Oficial ante #Alvarado: fue 2-0 para el conjunto dirigido por Carlos #Mungo ⚫️ @delabahia915

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Luego, remarcó que “el local trató de imponer condiciones desde el principio. Lo logró durante 20 minutos, con recuperación rápida y profundidad por las bandas. Pero sin llegadas muy peligrosas”.

“En el segundo tramo de la parte inicial el equipo marplatense tuvo mayor eficiencia para cortar caminos. Sin embargo, siempre estuvo lejos del arco rival”, sigue el análisis del diario de La Feliz.

“El complemento continuó cortado, con poca continuidad de pases. Algo que le quedaba mejor al plan de la visita. Sin embargo, Olimpo encontró el gol de pelota parada: hasta entonces, los defensores marplatenses no habían tenido problemas en el juego aéreo. Pero Martín Ferreyra se escapó de Berra y, apenas adelante del punto penal, metió un frentazo implacable”, menciona.

Agrega: “Tres minutos después, Olimpo dio otro golpe. Braian Guille ganó entre dos, hizo una pared con González, eludió al arquero y, pese a que se enredó con la pelota, dejó en posición inmejorable a Diego Ramírez. El otamendino, de muy buen segundo tiempo, colocó junto al palo más lejano”.