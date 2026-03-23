lunes, marzo 23, 2026
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En Irán afirman que el estrecho de Ormuz “no volverá a la situación anterior”

De La Bahía Noticias

La agencia de noticias iraní Tasnim, citando a un funcionario, afirmó que el estrecho de Ormuz no volverá a la situación anterior a la guerra y que los mercados energéticos seguirán inestables.

Añadió que “no hay negociaciones en curso con Estados Unidos”.

Señaló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desistió de atacar infraestructuras críticas iraníes ante la presión de los mercados financieros y advirtió que Teherán seguirá defendiéndose hasta lograr la disuasión.

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