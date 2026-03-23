Susbielles: “Cada vivienda entregada es una oportunidad”

El intendente de Federico Susbielles realizó declaraciones sobre la entrega de viviendas destinadas a 101 familias en Bahía Blanca.

El jefe comunal señaló que “cada vivienda entregada representa una oportunidad, una tranquilidad y el inicio de un proceso para las familias” beneficiadas.

“Claro está que en Bahía hacen falta muchas más, pero que importante es en este momento difícil poder mostrar que hay un camino para concretarlas”, expresó Susbielles.

Luego, le agradeció al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, por el acompañamiento a los habitantes de la ciudad.