Realizaron un encuentro del Consejo Local de las Mujeres sobre perimenopausia y menopausia

El Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y el Consejo Local de las Mujeres realizaron un encuentro destinado a reflexionar, informar y dialogar sobre la perimenopausia y la menopausia desde una mirada integral de la salud.

La actividad se desarrolló en el recinto de sesiones del Cuerpo y reunió a profesionales y participantes interesados en abordar esta etapa de la vida de las mujeres desde una perspectiva interdisciplinaria, promoviendo el acceso a información confiable y el intercambio de experiencias.

Durante la jornada, expusieron la médica cardióloga Vanina Martínez, la psicóloga Patricia Suklje y la médica ginecóloga Gisela Virdis, quienes brindaron herramientas, conocimientos y recomendaciones vinculadas a los cambios físicos, emocionales y de salud que atraviesan las mujeres durante la perimenopausia y la menopausia.

La iniciativa, reafirma el compromiso del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca y del Consejo Local de las Mujeres con la promoción de espacios de formación, reflexión y concientización sobre temáticas vinculadas a la salud integral y los derechos de las mujeres.