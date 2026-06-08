Realizaron un nuevo proceso de donación de córneas en el Hospital Penna

Durante el primer fin de semana de junio se llevó a cabo el 15° proceso de donación de órganos y tejidos de Bahía Blanca y el 16° correspondiente a la Región Sanitaria Primera.

Se trató además del octavo proceso de donación concretado en el Hospital Penna, donde un donante masculino posibilitará que dos personas accedan a un trasplante de córneas.

El procedimiento fue realizado por la Unidad de Procuración de Órganos y Tejidos y el Servicio de Cuidados Críticos del hospital, en conjunto con la coordinación de la UDEPRO de la Región Sanitaria Primera de CUCAIBA.

Desde la organización destacaron además la colaboración de la Dirección de Defensa Civil en la logística de traslado terrestre, así como de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Aerolíneas Argentinas en el traslado aéreo.

Finalmente, los equipos intervinientes expresaron su agradecimiento al donante y a su familia por la decisión adoptada, que permitirá avanzar con nuevos trasplantes.