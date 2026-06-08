Cerraron las puertas del microestadio y terminó el velatorio del Indio Solari

Las puertas del Polideportivo municipal del Parque Villa Domínico, ubicado en Avellaneda, cerraron sus accesos pasadas las 4 de la madrugada de este lunes y concluyó así una histórica jornada de despedida al Indio Solari.

A lo largo del domingo, las filas de fanáticos llegaron a registrar una extensión superior a las 80 cuadras.

Pese a las demoras logísticas propias de una movilización que congregó a una verdadera multitud, la totalidad de presentes en las inmediaciones logró ingresar al recinto para despedirse ante el féretro del emblemático exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Hacia las primeras horas del día, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado para confirmar la culminación del evento masivo, precisando que la determinación de dar por terminado el velatorio público en el predio de Avellaneda fue consensuada junto a los familiares directos del músico una vez que se desconcentraron los últimos contingentes de seguidores.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, ratificó que tras “retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública” del Indio Solari.