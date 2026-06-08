Fútbol femenino: los resultados de la fecha 11 y las tablas de posiciones
Este fin de semana se disputó la fecha 11 del Torneo de Fútbol Femenino de la Liga del Sur.
Los resultados:
Primera División A
STMBB 4 (Stefanía Sueyro -2-, Valeria Navarrete y Rosario Damiani) – Libertad 0
La Armonia 0 – 1 Bella Vista (Mahia Romero)
Villa Mitre 1 (Sol Menéndez Perrone) – Tiro Federal 1 (Morena Juárez)
Sporting 1 (Débora Farías) – AEC 1 (Valentina Díaz)
Primera División B
San Francisco 3 (Ariana Adassus, Florencia Sorbellini y Clara Iturrioz)- Estrella de Oro 1 (Sabrina Genchi)
Huracán 0 – Liniers 7 (Paulina Acevedo -4-, Ainara Izaguirre, Lucia Julián y Agustina Borda)
Rosario PB 6 (Bárbara Aguirre -3-, Celeste Medina -2- y Juliana Ruiz)- Sansinena 0
Pacífico (C) 2 (Bianca Pasqualini y Milena Morresi) – Olimpo 4 (Jazmín Navarro, Paloma Dambolena, Sofía Xaceres y Brisa Oyarse)
LAS TABLAS DE POSICIONES