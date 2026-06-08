lunes, junio 8, 2026
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Caso Agostina Vega: dieron de alta a Claudio Barrelier

De La Bahía Noticias

El Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) confirmó que Claudio Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, recibió el alta y “mantiene un buen estado de salud”.

Días después de su detención, en el marco de la causa que investiga el brutal crimen de la adolescente en Córdoba, se dio a conocer que Barrelier debió ser sedado debido a que en los controles médicos y psicológicos periódicos “se detectó la presencia de ideas y pensamientos suicidas”.

Durante los siguientes días estuvo internado en el Hospital Modular, que funciona en el Complejo Carcelario N°1 de Bouwer, “bajo estricta custodia del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (G.E.A.R.), unidad táctica de élite del SPC”.

Este lunes, tras nuevas pericias, las autoridades comunicaron que recibió el alta y que “mantiene un buen estado de salud”. De este modo el fiscal Raúl Garzón podría solicitar una nueva indagatoria. (NA)

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