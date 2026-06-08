Acueducto Brandsen: trabajos programados a partir de mañana generarán cortes de agua

Desde mañana, y por 72 horas, se programaron tareas de reacondicionamiento en el Acueducto de 820 milímetros de calle Brandsen- Undiano, en el marco de la obra de rehabilitación que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC).

Los trabajos prevén la limpieza y colocación del envainado en el tramo de calle Undiano entre Berutti y Brown.

Por esta razón, se realizarán maniobras en la red de agua para mantener el suministro, aunque se anticipa que podrá registrarse una merma de presión en la zona de macro y microcentro, y en los barrios Universitario, Pacífico, Kilómetro 5, Pampa Central, Napostá, Mariano Moreno, Villa Ressia y Villa Rosas.

En tanto, en Pedro Pico, San Martín y Colón será más notoria la afectación por su cercanía a la traza de la cañería intervenida.