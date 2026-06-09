El Gobierno y las universidades nacionales: ¿cerca del acuerdo?

El Gobierno de Javier Milei y las Universidades nacionales cerrarían en las próximas un acuerdo salarial y de transferencia de fondos para becas y hospitales universitarios, publicó hoy el diario Clarín.

Mientras los gremios universitarios convocaron a un nuevo paro universitario en todo el país del 16 al 20 de junio, las negociaciones silenciosas entre un grupo de rectores con funcionarios del Gobierno continuaron su camino.

Las universidades tal como anunciaron que no retirarán la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo expediente se encuentra por vía de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia.

Como circuló la semana pasada, el acuerdo es una “solución intermedia” a la incumplida Ley de Financiamiento. Implica una recomposición salarial de 24,3% (21,3% desde julio y otro 3% en octubre) más fondos para becas estudiantiles y los hospitales universitarios.