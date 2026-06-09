martes, junio 9, 2026
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Demoran a dos personas que le robaron la mochila a un hombre y lo amenazaron con un destornillador

De La Bahía Noticias

El Comando de Patrullas de Bahía Blanca informó que anoche fueron demoradas dos personas luego de cometer un robo en la vía pública y ser localizadas a partir del seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad.

El hecho se registró en inmediaciones de Chiclana y Piedrabuena donde una pareja denunció haber sido abordada por un hombre armado con un destornillador y una mujer, quienes les sustrajeron una mochila con diversas pertenencias para luego darse a la fuga.

Tras relevar las imágenes del CEUM, personal policial logró identificar el vehículo utilizado y se procedió a su interceptación en Rafael Obligado al 4000 y la rotonda.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Alexis Matías Hernández (36) y Mara Belén Méndez (37).

Durante la requisa del automóvil se logró recuperar la mochila sustraída y secuestrar el destornillador utilizado durante el ilícito.

Asimismo, se dio intervención a los organismos correspondientes debido a la presencia de un menor de edad que se encontraba en el vehículo al momento del procedimiento.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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