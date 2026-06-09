Demoran a dos personas que le robaron la mochila a un hombre y lo amenazaron con un destornillador

El Comando de Patrullas de Bahía Blanca informó que anoche fueron demoradas dos personas luego de cometer un robo en la vía pública y ser localizadas a partir del seguimiento realizado mediante cámaras de seguridad.

El hecho se registró en inmediaciones de Chiclana y Piedrabuena donde una pareja denunció haber sido abordada por un hombre armado con un destornillador y una mujer, quienes les sustrajeron una mochila con diversas pertenencias para luego darse a la fuga.

Tras relevar las imágenes del CEUM, personal policial logró identificar el vehículo utilizado y se procedió a su interceptación en Rafael Obligado al 4000 y la rotonda.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Alexis Matías Hernández (36) y Mara Belén Méndez (37).

Durante la requisa del automóvil se logró recuperar la mochila sustraída y secuestrar el destornillador utilizado durante el ilícito.

Asimismo, se dio intervención a los organismos correspondientes debido a la presencia de un menor de edad que se encontraba en el vehículo al momento del procedimiento.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la fiscalía N°15 del Departamento Judicial Bahía Blanca.