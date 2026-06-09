Demoran a un hombre que robó un auto que estaba estacionado en el macrocentro bahiense
Un hombre de 48 años fue aprehendido luego de sustraer un auto que se encontraba estacionado en la vía pública y de ser localizado minutos después gracias al seguimiento realizado por operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM).
El hecho fue denunciado alrededor de las 19:20 de ayer cuando se tomó conocimiento de la sustracción de un Ford de color gris que estaba estacionado en Caronti al 61.
A partir del seguimiento efectuado por las cámaras de monitoreo urbano, personal policial interceptó el rodado en Santa Cruz al 600 y aprehendió a Gustavo Javier Alzugaray (48).
Asimismo, al cursar los datos del imputado por los sistemas informáticos policiales, se constató que sobre él pesaba un comparendo compulsivo vigente, solicitado por el Juzgado de Ejecución Penal N°1 de Bahía Blanca.
El aprehendido quedó a disposición de la fiscalía N°15 y del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.